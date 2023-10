Eccellenza, la decisione del Giudice Sportivo su Casoria-Pomigliano. Puteolana, multa e squalifica dello stadio per due turni

Nuova giornata di campionato alle porte, il Giudice Sportivo Territoriale però rende note le sue decisioni dopo il quinto turno, riferito allo scorso weekend. Per il Pomigliano è stata ufficializzata la vittoria a tavolino dopo i due minuti di gioco disputati al San Mauro di Casoria: “Il GST, letto il referto arbitrale, rilevato che: - la società Casoria Calcio 2023 schierava inizialmente n. 7 calciatori; - al 2^ minuto del 1^ tempo , poiché si era infortunato un calciatore, la società Casoria Calcio 2023 restava in inferiorità numerica e quindi il DDG sospendeva definitivamente la gara. Letta la regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio, e visto l'art. 10 comma 1 del CGS, PQM, delibera: a) di infliggere alla società Casoria Calcio 2023 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società Pomigliano”. Per la squadra viola, evitata la seconda rinuncia, si registrano gli svincoli di Auriemma, Terracciano, Russo, Guglielmo e Porzio. Intanto resta in programma la sfida di domenica, alle 15.30, al Papa di Cardito contro la Real Aversa.

Multa alla Puteolana e squalifica dello stadio Conte per due turni: “Come relazionato dall'AA2, al 26^ minuto del 2^ tempo, un sostenitore della società, posto nella tribuna laterale, inveiva nei confronti dello stesso e del DDG con frasi ingiuriose, minacciose ed omofobe. Inoltre AA2 al 30^ minuto del 2^ tempo sempre sostenitori della Società, posti alle spalle dell'AA2, lo attingevano con acqua e gli rivolgevano parole ingiuriose. PQM si delibera: a) Che le due prossime gare casalinghe vengano disputate a porte chiuse; b) Di comminare l'ammenda alla Società di euro 500,00”.

Ammenda di 400,00 euro per il Pompei: “Come relazionato dall'AA2 durante 6 circostanze del 2^ tempo veniva attinto da sputi alla testa, bicchieri pieni di urine al volto e da sassi dietro la schiena da parte dei sostenitori della Società”.