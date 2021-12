Eccellenza, ripresa degli allenamenti nel Girone B: tornano in campo Savoia e Ischia, si ferma il Nuova Napoli Nord

Si torna in campo. Pausa natalizia alle spalle, in attesa dell'arrivo del nuovo anno solare. Nel frattempo, le squadre dilettantistiche riprendono gli allenamenti in vista del ritorno dei campionati. Bisognerà attendere meno di due settimane per ritrovare il ritmo partita, ma le squadre sono a lavoro per farsi trovare pronti per la seconda parte di stagione. Il Savoia di mister Roberto Carannante, archiviata la vittoria sul Real Forio, si proietta alla gara in esterna contro il Barano sul territorio isolano. Dopo il riposo, i biancoscudati hanno calcato nuovamente il rettangolo verde.

La breve sosta natalizia è stata accantonata anche in casa Ischia. I gialloblù di Angelo Iervolino, stamattina, sono tornati sul manto erboso del Rispoli: fase di stretching e risveglio muscolare per i calciatori, in seguito esercizi sull'intensità e sulla concentrazione. Lavoro differenziato per gli elementi della rosa in fase di recupero. Il prossimo appuntamento degli ischitani sarà sul terreno da gioco del Raffaele Solaro di Ercolano. Il Covid, invece, arresta il Nuova Napoli Nord. Giro di tamponi per il sodalizio partenopeo, mentre lo Stadio Simpatia di Pianura chiude i battenti a causa delle positività.