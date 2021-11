Eccellenza/Girone B - Dimissioni in casa Sant'Antonio Abate, la Frattese riprende la preparazione

Cambio al timone per il Sant'Antonio Abate. Il sodalizio giallorosso, con appena nove punti conquistati in undici uscite in campionato, si è separato dal tecnico Enzo D'Aniello. L'allenatore ha rassegnato le dimissioni da guida della Prima Squadra e la società ha accolto la decisione. Il bilancio di tre vittorie e otto sconfitte ha influito sulla scelta, i risultati tutt'altro che esaltanti stanno tenendo la squadra nella parte bassa della classifica. Così il club sui canali ufficiali:

"L'A.S.D. AC Sant'Antonio Abate 1971 comunica che il mister Enzo D'Aniello non siederà più sulla panchina dei giallorossi. Il tecnico ha consegnato le proprie dimissioni, che sono state accettate dalla società. Il club augura, infine, a D'Aniello le migliori fortune per il futuro".

Nel contempo, la Frattese di mister Antonio Floro Flores ha ripreso la preparazione in vista dell'impegno in esterna contro l'Albanova. Il pareggio col Napoli United nell'ultimo turno ha rallentato la rincorsa in graduatoria. L'appuntamento allo Stadio Angelo Scalzone richiederà una prestazione più convincente rispetto alla recente sfoderata: "Ripresa degli allenamenti per la Frattese allo stadio “Pasquale Ianniello” di Frattamaggiore. Ritornano ad allenarsi Angelo D’Auria e Giovanni Aliperta, programma per la squadra agli ordini dello staff tecnico dell’allenatore Antonio Floro Flores".