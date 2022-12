L'Ercolanese rivede il progetto sportivo: via staff tecnico e giocatori

Una stagione iniziata con alte aspettative e con risultati favorevoli, poi il calo e un leggero ridimensionamento in termini di classifica. L'Ercolanese si ritrova in quarta piazza al giro di boa del Girone B di Eccellenza e distante dieci lunghezze dalla capolista San Marzano. Dopo l'avvicendamento tecnico degli ultimi giorni e una situazione tutt'altro che entusiasmante, la società ha deciso di rivedere il progetto tecnico. Questo il comunicato: "La società Ercolanese 1924 comunica, alla luce di nuove considerazioni, di voler rivedere il progetto sportivo definitivo all'inizio della stagione agonistica 2022-2023. Con decorrenza da oggi, la società granata, rende noto a tutti gli organi di stampa, la messa in svincolo degli atleti in rosa. Attraverso il seguente comunicato, la società evidenzia la volontà di voler intraprendere una nuova fase di rilancio, che consenta all'Ercolanese di proseguire e migliorare i risultati ottenuti sino ad ora. Si ringrazia lo staff tecnico e la squadra per le emozioni e le gioie condivise, raggiungendo e conservando fino ad ora la prestigiosa posizione di classifica. La società augura a tutti le migliori fortune".