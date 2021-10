Eccellenza/Girone B - Ercolanese-Maddalonese, è pari di rigore: Sorrentino risponde a Fava

Un punto utile per muove la classifica di entrambe. L'Ercolanese non guadagna posizioni, la Maddalonese fallisce l'aggancio alla vetta. L'incontro del Solaro evidenzia grande equilibrio, i granata devono rimandare la vittoria davanti al pubblico amico mentre gli ospiti possono recriminare un'opportunità sprecata.

Un inizio di sfida che si gioca sulla tattica e sulle fasi di studio. Al 14' fraseggio tra Orefice e Sorrentino, il secondo va alla conclusione che si spegne tra le braccia di Cerreto. Quest'ultimo sale in cattedra al 32' deviando in angolo un tiro a giro di Mirante. Dal corner, Molisso ci prova dalla distanza ma ancora Cerreto risponde presente. Al 39' lampo della brigata di Valerio con Di Mauro: assistenza per Guglielmo, il centrocampista calcia di prima intenzione ed è ostacolato da Menna con la mano. Il direttore di gara assegna il penalty, Fava realizza e sblocca.

Partita d'intensità fisica e di spessore, si rientra dagli spogliatoi con lo stesso schema del primo tempo. L'episodio clou è al 65': disattenzione della retroguardia casertana, Sorrentino cerca di inserirsi e Cerreto commette fallo in uscita. Proteste in campo, la Maddalonese vuole scagionare l'estremo difensore. L'arbitro Palma di Napoli non è dello stesso avviso, dal dischetto va Sorrentino che non spreca per l'Ercolanese e sigla l'1-1. Punteggio che non cambierà fino al triplice fischio, è pareggio al Solaro tra le due formazioni.

Il tabellino

Ercolanese: Capece, Lucignano, Di Costanzo, Molisso (74’ Di Gennaro), Capogrosso, Menna, Sorrentino (74’ Messina), Castellano, Orefice, Mirante, Basso (87’ Majella). A disposizione: Manno, Liguori, De Carlo, Petrosino, Vitagliano, Marino. Allenatore: Perrella

Maddalonese: Cerreto, Falco (72’ Ferraro), De Fenza, Percope, Zacchia, Colella, Guglielmo, Pingue, Fava, Di Mauro, Di Costanzo (84’ Romagnoli). A disposizione: Domigno, Viscovo, Verdicchio, Orientale, Romagnoli, Sannazaro, Di Pietro. Allenatore: Valerio

Arbitro: Palma di Napoli

Marcatori: 40’ rig. Fava (M), 66’ rig. Sorrentino (E)

Ammoniti: Guglielmo (M), Zacchia (M), Basso (E), Sorrentino (E), Menna (E), Falco (M), Cerreto (M), Di Costanzo (E), Valerio (dalla panchina)