Ercolanese, Di Pasquale: "Onorato di essere nuovamente qui. Abbiamo un grande progetto, prometto massimo impegno"

È iniziata la nuova stagione sportiva dell'Ercolanese. Dopo la buona annata nel Girone B di Eccellenza, la formazione granata è pronta a migliorarsi nel campionato futuro. La società napoletana ha deciso di affidare la panchina ad una vecchia conoscenza: mister Raffaele Di Pasquale. Intervenuto nella conferenza di presentazione, il tecnico si è così espresso:

"Sono fiero e onorato di ritornare all'Ercolanese. Oltre i rapporti umani con le persone che rivedo volentieri, la mia idea di rientrare ad Ercolano è quella di innovare e ripetere quanto fatto in passato. Ho grande ambizione ed entusiasmo, sono certo che con la collaborazione di tutti si potrà fare bene. Da parte mia ci sarà il massimo impegno e tutta la professionalità, sono carico di entusiasmo. Credo in quello che sto facendo, sono molto onorato di essere qui. Non voglio essere ricordato solo per il passato, ma anche per quello che verrà fatto. Impressioni? Sono molto emozionato, anche se ho l'abitudine di tenere a freno le emozioni. Ritornare mi ha fatto rivivere gli anni belli ad Ercolano, cercherò di ripetere quanto di buono fatto in passato. L'accoglienza non fa altro che testimoniare la voglia di fare bene ed è per me motivo di grande orgoglio. Per me è fondamentale l'ambiente, il territorio e le persone, non solo l'ambizione. Che squadra avremo? Dovrà essere un gruppo che andrà su tutti i campi a fare la partita, indipendentemente dall'avversario. Abbiamo un grande progetto. Tifosi? Spero si ricostruisca il tifo di Ercolano. Ricordo il campo pieno, una tifoseria entusiasta e una città partecipe. Uno dei motivi, forse il più forte, che mi ha spinto a ritornare è quello di riportare la piazza vicina alla squadra e alla società. Vi aspetto tutti al campo, le porte sono aperte".