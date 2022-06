L'Ercolanese blinda la porta per la prossima stagione: confermato Capece tra i pali

L'Ercolanese blinda la porta in vista della partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza. Dopo un buon cammino nell'ultima stagione disputata, la compagine granata ha intenzione di migliorarsi. L'arrivo di mister Di Pasquale spinge proprio in questa direzione. Nel frattempo, la società lavora al consolidamento e al potenziamento dell'organico. Chi continuerà a vestire la casacca vesuviana è Giuseppe Capece. L'estremo difensore, infatti, ha prolungato il suo legame col club napoletano. Di seguito, il comunicato ufficiale:

"La società Ercolanese è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, la riconferma del calciatore Giuseppe Capece, che vestirà così la maglia granata anche per la prossima stagione calcistica 2022-23. Capece è un portiere di grande esperienza, un leader carismatico fuori e dentro al campo. Con la sua professionalità garantirà un valore aggiunto a tutta la squadra. Nella scorsa stagione si è contraddistinto per un ottimo campionato, si è messo a piena disposizione della squadra, mostrando sempre un grande attaccamento ai colori. Felici di rivederti in maglia granata".