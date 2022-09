Il Givova Capri Anacapri non può partire a causa del maltempo: rinviata la sfida col Saviano

Condizioni meteorologiche avverse, la partita tra Saviano e Givova Capri Anacapri non va in scena. Rinviata ufficialmente la gara, valida per la quarta giornata del Girone A di Eccellenza e in programma questa mattina alle ore 11.00. Il maltempo, infatti, non ha permesso agli isolani di raggiungere lo Stadio Pierro. Partenza bloccata e, di conseguenza, match saltato: bisognerà attendere la decisione del Comitato Regionale per quanto riguarda la data del recupero. Il fortino neroverde, d'altra parte, era pronto ad accogliere il ritorno a casa della brigata di mister Belmonte. Tutto rimandato quindi, in attesa di una decisione ufficiale sul posticipo.