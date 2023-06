Fusione Napoli United-Quartograd: nasce il Quarto Afrograd

Il Napoli United ripartirà dal campionato di Eccellenza, ma non lo farà da solo: il club infatti ha annunciato la fusione con il Quartograd, squadra reduce dal penultimo posto nel campionato di Promozione. Le due società, con una nota congiunta, hanno comunicato la decisione di dare il via al Quarto Afrograd: "Era nell'aria, qualcuno l'aveva accennato, qualcun altro pensava fosse impossibile. Oggi questa fusione, unità d'intenti e joint venture tra il Napoli United e l’ASD Quartograd, esiste ed è realtà. Per entrambe è un passaggio importante, come lo è per tutte le persone che seguono e gravitano da sempre attorno a questi due grandi progetti. Dopo esserci confrontati ed aver valutato le opportunità, abbiamo deciso di unire le nostre forze per provare ad essere più concreti e ambiziosi. Sempre e comunque guardando al futuro, per promuovere la crescita e lo sviluppo del calcio sul territorio".

Il comunicato prosegue: "La nuova realtà che affronterà il campionato di Eccellenza maschile, la serie C di futsal femminile e il campionato AICS amatoriale, avrà il nome di "Quarto Afrograd". Abbiamo deciso di unire le nostre forze per continuare insieme la nostra storia, perché abbiamo sempre creduto nelle diversità che, insieme, si trasformano in ricchezza, generando un percorso univoco che esprima potenza. Abbiamo provato a mettere insieme i soggetti che in questi anni, da una parte e dall'altra, hanno sempre immaginato il calcio come uno strumento per trasmettere valori e passione allo stesso tempo. Siamo riusciti a strutturare una progettualità con l'obiettivo di crescere, in campo e fuori, per competere oltre lo sport e abbiamo voluto intrecciare sinergie e competenze per aumentare esperienza e risorse".

Poi il messaggio alle tifoserie: "Sappiamo che i tifosi rappresentano il cuore pulsante delle due realtà: vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti gli appassionati che ci hanno sostenuto nel corso degli anni. Senza il loro continuo sostegno e apprezzamento, questa avventura non sarebbe stata possibile. Siamo pronti tessere questa nuova trama e a portare con il calcio gioia, passione e successo nella città di Quarto. Uniamo le forze e guardiamo al futuro con fiducia e determinazione perché c'è un rettangolo di gioco con un pallone che non possiamo fare attendere. C'è un nuovo anno calcistico da affrontare e lo faremo con lo stesso entusiasmo che ci contraddistingue da sempre".