Eccellenza - Ercolanese, il mister Perrella e il ds Lentini ai saluti: ufficiali gli addii

Un campionato terminato al sesto posto in classifica, per l'Ercolanese è stata una stagione positiva nel Girone B di Eccellenza. Una crescita progressiva, qualche passo falso e una solidità interna: la compagine vesuviana, conquistato l'obiettivo salvezza, ha chiuso in maniera convincente la competizione. Tuttavia, il futuro non sarà di continuità per quanto concerne la parte sportiva. Il club, con un doppio comunicato ufficiale nelle ultime ore, ha ufficializzato la separazione dal tecnico Gaetano Perrella e dal direttore sportivo Luca Lentini:

"Con il presente comunicato, la società granata comunica l'interruzione dei rapporti con il Mister Gaetano Perrella e tutto il suo staff tecnico. Tutta la Società ringrazia Mister Perrella ed il suo grandioso staff per il grande lavoro svolto e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

Con il presente comunicato la società granata comunica l’interruzione della collaborazione con il Direttore Sportivo Luca Lentini. Si dividono le strade, ma resta vivo il ricordo della grande professionalità e del grande lavoro svolto. Un'annata importante vissuta con passione e grande cuore, onorando e rispettando i colori granata. Tutta la Società ringrazia Luca Lentini per il grande lavoro svolto e gli augura le migliori fortune personali e professionali".

Mister Perrella ha salutato la piazza così: "Dopo un anno fantastico, dove l'intero movimento calcistico Ercolanese ha avuto grandi soddisfazioni. Volevamo ringraziare in primis la società che ci ha permesso di lavorare con grande serenità, non ci ha fatto mancare nulla sostenendo ed appoggiando il nostro progetto giovani. Ringraziamo la città di Erocolano, speciale ed unica, che ci ha accolto con entusiasmo ed affetto. I tifosi che nel loro scetticismo poi si sono ricreduti e ci hanno applaudito. Infine un ringraziamento particolare ai miei calciatori che con i loro valori e la loro professionalità hanno ottenuto ottimi risultati. Un gruppo eccezionale! Io ed il mio staff abbiamo dato tutto per onorare al massimo l'impegno verso tutti voi. Ma oggi siamo agli addii, con rammarico comunichiamo la fine dall'incarico di gestione della prima squadra ed auguriamo un futuro roseo e ricco di successi alla famiglia Ercolanese".