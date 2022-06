Il Vico Equense lavora per il prossimo campionato: in settimana verrà annunciato l'allenatore

Una matematica salvezza arrivata alla penultima giornata. Il campionato del Vico Equense è stato tutt'altro che lineare, nel Girone C di Eccellenza la squadra azzurro-oro ha dovuto lottare per raggiungere il traguardo prefissato. Un percorso altalenante in un raggruppamento ricco di avversarie importanti. La compagine di Cristian Ferrara è riuscita, tuttavia, ad agguantare l'obiettivo stagionale. Nell'ambiente costiero si pensa già alla prossima annata ed è tempo di lavori per rafforzare l'organico. C'è aria di cambiamento e qualche avvicendamento potrebbe presto concretizzarsi. C'è l'accordo col nuovo tecnico, manca soltanto l'ufficialità ma il club mantiene il riserbo in merito. Si tratta di un trainer con grande esperienza e che ha già operato con il direttore Guidone. Giovedì 16 giugno, in occaisone della manifestazione "Lo sport è... Vico", verrà annunciato il nome del nuovo allenatore.