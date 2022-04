Eccellenza Campania - Ultime due giornate posticipate: ecco quando si scenderà in campo

Nuovo comunicato da parte della Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda il rush finale della stagione di Eccellenza. Le ultime due giornate dei tre gironi, secondo quanto riportato dall'organizzazione campana, sono state posticipate. La nota diramata ha annunciato la riprogrammazione del calendario a causa delle numerose gare rimaste in sospeso e ancora da recuperare. Sarà una parte conclusiva d'annata ricca di impegni per le società dilettantistiche, chiamate a raggiungere i rispettivi obiettivi. Di seguito, la decisione della LND Campania:

"In ragione della disputa di gare di recupero che, necessariamente, sono state programmate per il mese di aprile 2022 del Campionato Regionale Campano d’Eccellenza 2021/2022, le gare delle ultime due giornate del Campionato di d’Eccellenza medesimo sono state riprogrammate come

segue:

? 25a giornata, in calendario il 9 aprile 2022 sara? disputata il 16 aprile 2022;

? 26a giornata, in calendario il 16 aprile 2022 sara? disputata il 23 aprile 2022.

Nell’ipotesi di ulteriori richieste di rinvii il Campionato Regionale Campano d’Eccellenza 2021/2022 slittera? ulteriormente fino a che non saranno effettuate tutte le gare di recupero del citato Campionato, anche se cio? dovesse comportare la mancata comunicazione alla L.N.D. delle due societa? campane qualificate alle gare di spareggio nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza, prevista per il 23 maggio 2022".