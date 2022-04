Eccellenza Campania - Triangolare, playoff e playout: date, orari e modalità

Il campionato di Eccellenza è alle spalle, la regular season è terminata lo scorso weekend con la ventiseiesima giornata. Ai verdetti delle prime della classe e delle retrocesse in Promozione sono seguite le qualificate alla fascia playoff e playout di fine competizione. Dopo la conclusione dell'annata, è stata definita la griglia degli spareggi. Ben quattro saranno gli incontri d'apertura per quanto concerne l'alta classifica, al contempo sono in risalto altresì gli appuntamenti per la zona bassa della graduatoria. Spicca, inoltre, il triangolare tra le vincitrici dei tre raggruppamenti. Nel Girone A ha trionfato la Palmese, la Puteolana si è presa la scena nel torneo prettamente partenopeo mentre l'Angri ha chiuso in cima nel campionato con le salernitane.

Il triangolare

I rossoneri, i granata e i grigiorossi si affronteranno per giocarsi i due posti disponibili in Serie D riservati alla Campania dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le formazioni si sfideranno in un girone triangolare con partite di sola andata che designerà le due promosse. La terza classifica accederà agli spareggi nazionali di Eccellenza dove incontrerà la seconda classificata del campionato di Eccellenza Basilicata. Il primo abbinamento è tra la prima classificata del Girone A, quindi la Palmese, e la prima classificata del Girone B, dunque la Puteolana. Sarà derby napoletano all'avvio del torneo: allo Stadio Felice Squitieri si scenderà in campo domenica 1 maggio alle ore 16.30. La società vincitrice della prima gara, giocherà anche la seconda. Qualora si affermasse un puteggio di parità al termine di ogni gara del girone triangolare, ci sarà la lotteria dei calci di rigore. I punti saranno attribuiti così:

1) 3 punti per ogni gara vinta dopo i tempi regolamentari

2) 2 punti per ogni gara vinta dopo i tiri di rigore

3) 1 punto per ogni gara persa dopo i tiri di rigore

4) Non saranno attribuiti punti per le gare perse dopo i tempi regolamentari

I playoff

Sono otto le formazioni che invece hanno strappato il pass per i playoff: le seconde, le terze e le migliori quarte dei tre gironi. La classifica presa in considerazione segue diversi criteri: piazzamento finale nel girone, media punti, differenza reti e maggior numero di gol fatti. La graduatoria determina, di conseguenza, gli abbinamenti: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta. Di seguito, le sfide in programma con giorno ed orario:

Agropoli-Lions Montemiletto sabato 30 aprile ore 16.30;

Audax Cervinara-Napoli United sabato 30 aprile ore 16.30;

San Marzano-Ischia sabato 30 aprile ore 16.30;

Savoia-Scafatese sabato 30 aprile ore 16.30.

Si tratterà di gara secca in casa della squadra col miglior piazzamento. In caso di parità al termine dei novanta minuti, si giocheranno i tempi supplementari. Oltre non si andrà: col pareggio si qualificherà la compagine col miglior piazzamento. Soltanto in finale si avranno i calci di rigore. È stato stabilito, inoltre, anche il secondo abbinamento:

San Marzano-Ischia vs Agropoli-LMM Montemiletto

Savoia-Scafatese vs Cervinara-Napoli United

La vincente della finale parteciperà ai playoff nazionali e affronterà la seconda classificata del campionato di Eccellenza Calabria.

I playout

Molto più semplice la formula che riguarda il playout. Nel Girone A spicca il confronto tra Saviano e Città di Avellino, nel Girone B ci sarà il derby napoletano tra Real Forio e Sant'Antonio Abate. Ben due, invece, gli spareggi nel Girone C: non ci saranno partenopee interessate. Di seguito, l'elenco delle partite con giorno e orario:

Saviano-Città di Avellino sabato 30 aprile 16.30

Real Forio-Sant'Antonio Abate sabato 30 aprile 16.30

Alfaterna-Castel San Giorgio sabato 30 aprile 16.30

Faiano-Salernum Baronissi sabato 30 aprile 16.30