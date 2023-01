Il Savoia pensa al dopo De Stefano: c'è il nome del sostituto

La parentesi De Stefano è ormai alle spalle, il Savoia - dopo la vittoria contro la Montecalcio - non si perde d'animo e annuncia il nuovo allenatore. La guida della prima squadra oplontina è stata affidata a Vincenzo Criscuolo. Questo il comunicato:

"L’A.C. Savoia 1908 è lieta di comunicare che è stato raggiunto l’accordo con il signor Vincenzo Criscuolo che sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Allenatore dall’alto profilo, mister Criscuolo è in possesso del patentino Uefa A ed è stato il vice di Grassadonia a Pagani e Messina. È reduce dalle positive esperienze in Puglia con il San Severo e, in Campania, con il Castel San Giorgio. In concomitanza con l’ufficialità di mister Criscuolo, la società è lieta di comunicare che il ruolo di allenatore in seconda sarà ricoperto dal signor Alberto Urban, già allenatore del Savoia nella stagione 2002/03. Per mister Urban esperienza sulle panchine di Venafro, Turris e Vaiarano".