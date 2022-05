Eccellenza Campania - Ischia fuori dai playoff: il San Marzano vince nel segno di Meloni

Una gara secca avversa, un destino segnato e una stagione che si chiude con la permanenza in Eccellenza. L'Ischia di Angelo Iervolino non riesce a superare l'enorme scoglio rappresentato dal San Marzano ed esce anzitempo dai playoff. Sconfitta di misura per i gialloblù che provano a mettere in difficoltà gli avversari, ma non riescono a strappare un risultato favorevole.

La prima conclusione verso la porta è di Spinola al 4', Mazzella controlla senza troppi problemi. La risposta degli isolani è affidata al mancino di Castagna da fuori area: Palladino neutralizza la sfera. Al 10' Meloni vince il duello con un difensore e insacca: il direttore di gara ferma tutto per fallo in attacco tra la disperazione dei ragazzi di Egidio Pirozzi. Al 17' destro di Spinola da posizione complicata, Mazzella blocca. Poco prima della mezz'ora, una punizione di La Montagna sfila sul fondo. Al 40' Meloni approfitta di un traversone di Spinola, anticipa i difensori e insacca alle spalle dell'estremo difensore. Nelle battute conclusive della frazione iniziale, ancora Meloni e Camara sfiorano il raddoppio. La ripresa si apre con un calcio di rigore conquistato da Camara: dagli undici metri va Meloni che trova la grande parata di Mazzella. Al 49' Castagna va vicino al pareggio con un tiro sporcato che di poco non beffa Palladino. Sul ribaltamento di fronte, Spinola - tra i più ispirati - impegna seriamente il portiere ospite. Al 53' Mazzella si oppone a Camara, anche Palladino è costretto agli straordinari su Castagna. Al 68' debole colpo di testa di De Luise su traversone dalla destra, al 71' i gialloblù rischiano l'autogol su giocata di Camara. Al 75' il portiere di casa vola su tiro di Trofa. Non succede più nulla, al triplice fischio il San Marzano si aggiudica il turno successivo mentre l'Ischia viene eliminata.

Il tabellino

San Marzano: Palladino, Fernando, Dentice (77′ Cesarano), Nuvoli (55′ Tranchino), Caso, Velotti, La Montagna (90′ Falanga), Matute, Meloni (81′ Liccardi), Spinola (65′ Potenza), Camara. A disposizione: Grimaldi, De Bellis, Maiorano, Marotta. Allenatore: Egidio Pirozzi

Ischia: Mazzella, Florio, Buono (64′ Arcamone), Trofa, Muscariello (87′ D’Antonio), Di Costanzo, Pesce (64′ Trani), Arcamone, De Luise (77′ Cibelli), Sogliuzzo (87′ Conte), Castagna. A disposizione: Musella, Iacono, Di Sapia, Di Meglio. Allenatore: Roberto Lauro

Arbitro: Simone Palmieri di Avellino

Marcatori: 40′ Meloni (SM)

Ammoniti: Matute (SM), Arcamone, Conte (I)