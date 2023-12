Eccellenza Campania, 17a giornata: l'Acerrana corre e il Pompei risponde. Vincono Afragolese, Nola e Puteolana

Diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza Campania, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare l'ultimo turno del girone d’andata e per chiudere l'anno solare.

Girone A

L'Acerrana ritrova la vittoria in campionato, supera l'ostacolo Givova Capri Anacapri e riprende la corsa in vetta alla classifica. Partenza sprint per la squadra di Giovanni Sannazzaro che si affida ad Elefante, protagonista di giornata con una tripletta. Il numero 33 sblocca il match dopo 3' con un destro secco e raddoppia all'11' concretizzando di testa il passaggio di De Simone. Al 69' l'attaccante sfrutta un traversone di Lettieri e chiude i conti, il poker invece porta la firma di bomber Lepre con una punizione magistrale. Nel finale gli isolani vanno in rete due volte con Principe. Il Pompei di Gennaro Scarlato tiene la scia della capolista con un successo di misura sul campo del Quarto Afrograd, decide una rete di capitan Malafronte in avvio di secondo tempo. Esulta anche il Nola con un tris al Pomigliano a domicilio. Chianese e Guadagni mettono la sfida in discesa per i bianconeri, la squadra di casa accorcia con Siciliano. Ci pensa Caliendo a sigillare il match.

Ok anche l'Afragolese, schiacciato il Rione Terra con la tripletta di Schinnea. Clamoroso confronto al Conte di Pozzuoli tra Puteolana e Real Forio. Diavoli Rossi avanti due volte con Sanguineti e Laringe, i biancoverdi non ci stanno e rimontano con Carnicelli e Arrulo. A pochi minuti dal termine la difesa ospite sbaglia, lo stesso Laringe ringrazia e batte Iandoli per il 3-2. Prestazione maiuscola e risultato netto per la Mariglianese che stende l'Albanova, 5-0 per i Leoni che sbloccano il match già dopo cinque giri di lancette con La Montagna. Poi si scatena De Iulis autore di una tripletta, la manita è di Sannino. Stop casalingo per il Montecalcio, il Castel Volturno passa in terra flegrea con i guizzi di Prevete e Negro. Poker dell'Ercolanese sul terreno di gioco della Real Aversa, sempre più ultima in classifica.

Afragolese-Rione Terra 3-0, 41' Schinnea (A), 46' Schinnea (A), 70' Schinnea (A)

Mariglianese-Albanova 5-0, 5' La Montagna (M), 10' De Iulis (M), 22' De Iulis (M), 44' De Iulis (M), 75' Sannino (M)

Montecalcio-Castel Volturno 0-2, 49' Prevete (CV), 90' Negro (CV)

Pomigliano-Nola 1-3, 14' Chianese (N), 45' Guadagni (N), 69' Siciliano (P), 94' Caliendo (N)

Puteolana-Real Forio 3-2, 51' Sanguineti (P), 62' Laringe (P), 72' Carnicelli (RF), 77' Arrulo (RF), 90' Laringe (P)

Quarto Afrograd-Pompei 0-1, 47' Malafronte (P)

Acerrana-Givova Capri Anacapri 4-2, 3' Elefante (A), 11' Elefante (A), 69' Elefante (A), 83' Lepre (A), 84' Principe (GCA), 85' Principe (GCA)

Real Aversa-Ercolanese 1-4, 15' rig. Guillari (E), 25' Costantino (E), 47' pt rig. Granata (RA), 80' Mosca (E), 83' Guillari (E)

Girone B

Il Santa Maria la Carità sbanca il rettangolo verde della Pro Sangiorgese con le reti di Esposito e Senatore nel secondo tempo. Non si sblocca la partita tra Sant'Antonio Abate e Castel San Giorgio.

Pro Sangiorgese-Santa Maria la Carità 0-2, 62' Esposito (SMC), 87' rig. Senatore (SMC)

Sant'Antonio Abate-Castel San Giorgio 0-0