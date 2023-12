Eccellenza Campania, i risultati della 15a giornata: l'Acerrana scappa, vincono Real Forio e Mariglianese

Quindicesima giornata del campionato di Eccellenza Campania, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni in programma.

Girone A

Capolista concreta e cinica, l'Acerrana di Giovanni Sannazzaro non si ferma e scappa ancora. Battuto il Castel Volturno allo stadio Arcoleo. Al 25' Lepre si incarica della battuta di un calcio di rigore e trova la parta di Capece, sulla respinta il numero 99 non sbaglia e gonfia la rete. Goretta invece è glaciale dal dischetto al 77', spiazzato il portiere avversario. All'81' errore di Capece in occasione del rinvio, la sfera colpisce Elefante e termina in porta per il 3-0. Sono undici le vittorie in campionato per il Toro che, in attesa degli altri risultati, aumenta la distanza dalle inseguitrici. Il Real Forio torna al successo. Dopo un mese complicato, la squadra di Angelo Iervolino ritrova i tre punti: superato l'esame Rione Terra (2-1), il team di Ciro Amorosetti va ancora ko. Protagonista al Calise è bomber Longo con una doppietta in meno di un quarto d'ora: l'ex Ischia sblocca il risultato al 3' dopo un'uscita non impeccabile di Manno e raddoppia al 14' su suggerimento di Arcamone. Nel finale Sandomenico rende meno amaro il sabato dei flegrei. Al Pomigliano non bastano i gol di Guidone e Colurciello, la Mariglianese torna due volte e vince nel finale. Per i biancazzurri da segnalare le firme di La Montagna, Arario e Piscopo.

Mariglianese-Pomigliano 3-2, 17' Guidone (P), 24' La Montagna (M), 46' pt Colurciello (P), 77' Arario (M), 94' Piscopo (M)

Real Acerrana-Castel Volturno 3-0, 25' Lepre (A), 77' rig. Goretta (A), 81' Elefante (A)

Real Forio-Rione Terra 2-1, 3' Longo (RF), 14' Longo (RF), 93' Sandomenico (RT)

Montecalcio-Nola domenica 10 dicembre ore 11.00

Quarto Afrograd-Albanova domenica 10 dicembre ore 11.00

Puteolana-Savoia domenica 10 dicembre ore 11.00

Afragolese-Ercolanese domenica 10 dicembre ore 14.30

Real Aversa-Pompei domenica 10 dicembre ore 14.30

Girone B

Sant'Antonio Abate-Calpazio domenica 10 dicembre ore 14.30

Sapri-Santa Maria la Carità domenica 10 dicembre ore 14.30