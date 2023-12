Eccellenza Campania, i risultati della 14a giornata: un rinvio e una gara sospesa. Afragolese rallentata a Capri

Quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza Campania, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni in programma.

Girone A

Soltanto un pareggio, senza reti, nel match del San Costanzo tra il Givova Capri Anacapri e l'Afragolese: buon punto interno per gli azzurri che mettono nel mirino la zona sinistra della classifica, i rossoblù invece rischiano di perdere ulteriore terreno dalla zona alta della classifica. Si chiude in parità anche il confronto tra la Mariglianese e il Montecalcio allo stadio Caduti di Brema di Barra. Flegrei in vantaggio con una rete di Serrano al 26', i biancazzurri fanno 1-1 in avvio di ripresa con un gol di Sannino. Debutto amaro per Ciro Amorosetti sulla panchina del Rione Terra, il Pomigliano ribalta il risultato e vince lo scontro salvezza del Gobbato.

Mariglianese-Montecalcio 1-1, 26' Serrano (Mon), 48' Sannino (Mar)

Givova Capri Anacapri-Afragolese 0-0

Pomigliano-Rione Terra Sibilla 3-2

Pompei-Casoria rinviata (in attesa di decisioni degli organi di Giustizia Sportiva)

Ercolanese-Puteolana domenica 3 dicembre ore 11.00

Albanova-Acerrana domenica 3 dicembre ore 14.30

Nola-Quarto Afrograd domenica 3 dicembre ore 14.30

Savoia-Real Forio domenica 3 dicembre ore 14.30

Girone B

Incredibile quanto accaduto allo stadio Renzulli di San Michele di Serino tra la Virtus Avellino e il Sant'Antonio Abate. La partita è stata sospesa al 43' del primo tempo sullo 0-0 per la rinuncia a proseguire da parte della società di casa. Per il Santa Maria la Carità continua il momento sottotono, il Buccino Volcei sbanca il Comunale.

Virtus Avellino-Sant'Antonio Abate sospesa al 43' sul risultato di 0-0

Santa Maria la Carità-Buccino Volcei 1-2 14' Oliveira (B), 47' pt Reda (SMC), 48' pt Boglic (BV)