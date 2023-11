Eccellenza Campania, i risultati della 13a giornata: Acerrana-Nola senza gol, esultano Ercolanese e Montecalcio

Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza Campania, le squadre tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni in programma.

Girone A

La sfida nei piani alti della classifica tra la capolista Acerrana e la terza forza della classe Nola termina senza reti. Entrambe provano ad ottenere i tre punti in palio, ma all'Arcoleo regna l'equilibrio: 0-0 è il risultato finale. Passa in trasferta l'Ercolanese che si impone sul rettangolo verde del Real Forio. Nel giorno del debutto di Longo in maglia biancoverde, sono gli ospiti ad esultare con la rete di Mosca. L'attaccante decide i novanta minuti con una deviazione da pochi metri sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Montecalcio stende il Pomigliano con una manita. I flegrei vanno in gol con Lepre (doppietta), Viglietti, Serrano e Carannante. La compagine granata accorcia con D'Errico nel primo tempo, ma non basta.

Montecalcio-Pomigliano 5-1, 5' e 75' Lepre (M), 16' Viglietti (M), 18' D'Errico (P), 60' Serrano (M), 93' Carannante (M)

Real Forio-Ercolanese 0-1, 62' Mosca (E)

Acerrana-Nola 0-0

Casoria-Castel Volturno domenica 26 novembre ore 11.00

Puteolana-Givova Capri Anacapri domenica 26 novembre ore 11.00

Quarto Afrograd-Mariglianese domenica 26 novembre ore 11.00

Rione Terra-Savoia domenica 26 novembre ore 11.00

Real Aversa-Albanova domenica 26 novembre ore 14.30

Afragolese-Pompei domenica 26 novembre ore 14.30

Girone B

Sconfitta di misura in trasferta per il Santa Maria la Carità, il Giffoni Sei Casali si aggrappa a Irpino, protagonista con un guizzo vincente nella fase finale del match.

Giffoni Sei Casali-Santa Maria la Carità 1-0, 77' Irpino (GSC)

Sant'Antonio Abate-Scafatese domenica 26 novembre ore 14.30