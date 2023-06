Real Forio, Iervolino: "Felice della conferma e fiducioso nel lavoro estivo: c'è da alzare l'asticella. Prometto..."

Una squadra che ha assimilato il principio tattico del suo tecnico e, attraverso un gioco divertente e coinvolgente, ha agguantato l'obiettivo salvezza diretta. Il Real Forio ha deciso, si riparte da mister Angelo Iervolino. La conferma è arrivata con l'ufficialità delle ultime ore, oggi è stato l'allenatore ex Ischia a rilasciare dichiarazioni che esprimono la felicità nel poter proseguire il lavoro iniziato lo scorso novembre: "Sono estremamente felice della riconferma che mi consente di dare continuità al lavoro iniziato la scorsa stagione. Sono motivato e contento di poter dare dall'inizio il mio contributo alle ambizioni della società e del Presidente Amato. C'è da alzare l'asticella, con pazienza e un'analisi reale dal dove si è partiti, perchè lo merita il paese di Forio, i tifosi e lo meritano i ragazzi con tutta la società. Sono molto fiducioso nel lavoro estivo che sono convinto darà buoni frutti. Quello che sicuramente posso promettere è l'impegno totale per migliorare il percorso della squadra e sono certo che vedrete nella squadra sempre onestà e voglia di lavorare per prepararsi bene in settimana per i duri weekend che ci aspetteranno".

Il trainer biancoverde prosegue: "Abbiamo iniziato un percorso metodologico, che con il giusto impegno da parte di tutti, senza compromessi e senza risparmiarsi, accrescerà ancor di più il futuro di questi ragazzi. Ovviamente non posso che ringraziare tutta la società, con a capo il Presidente Amato, ed il direttore Manna per la grande fiducia e voglia che mi hanno fatto fortemente percepire verso il mio lavoro. Ma prima di tutti devo ringraziare tutti i ragazzi che l’anno scorso hanno sudato e lottato per questa maglia, saranno sempre scolpiti nel mio cuore oltre ogni cosa calcistica. Ora c'è solo da contare impazienti i giorni che mancano al rientro in campo, con grande entusiasmo tutti insieme per Forio e per il Forio".