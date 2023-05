Il Real Forio e Iervolino ancora insieme: il tecnico va verso la conferma in panchina

Dalla salvezza alla parte sinistra della classifica: il progetto del Real Forio viaggia verso la crescita, il presidente Luigi Amato punta a rendere la sua squadra una realtà solida in Eccellenza e pronta a catturare la scena alle big del territorio. In casa biancoverde è già iniziata la programmazione in vista dell’estate, il numero uno non ha mai smesso di lavorare. La prima conferma arriverà in panchina, con Angelo Iervolino che resterà la guida tecnica della prima squadra, a meno di clamorosi colpi di scena. Il trainer, subentrato in corso d’opera nell’ultimo campionato, ha preso in gestione il gruppo e l’ha condotto alla salvezza. Nonostante le numerose defezioni, soprattutto nel reparto difensivo falcidiato costantemente dagli infortuni, l’allenatore ex Ischia ha trovato soluzioni alternative e ha capitanato i suoi ragazzi verso la permanenza in Eccellenza. Scongiurati i playout ed evitato lo spettro retrocessione, Iervolino è stato artefice della cavalcata del Forio, conclusa con il raggiungimento dell’obiettivo. Ufficializzato lo scorso 8 novembre con la formazione isolana ferma a quota 9 punti in classifica dopo 11 partite e presentatosi al debutto con la vittoria in trasferta contro il Pomigliano, il tecnico ha collezionato 23 apparizioni e un bottino di 31 punti. La società, soddisfatta del percorso dell’attuale mister, non ha intenzione di cambiare ed è disposta a confermarlo per il futuro.