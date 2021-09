Eccellenza Campania, Real Acerrana-Ottaviano 2-0: Cafaro e Gatta regalano il secondo hurrà in campionato

In vetta per una notte, in attesa delle altre. E un inizio che fa ben sperare guardando al futuro con grande consapevolezza. L'Acerrana si conferma una squadra in salute, un avversario tutt'altro che semplice da affrontare in questo momento. A farne le spese è l'Ottaviano che crolla per la seconda volta, in altrettante gare, in campionato. Ancora un sorriso per la compagine granata e il Centro Sportivo Arcoleo si trasforma in un fortino.

Un successo netto e che non ammette repliche, l'organico di Vincenzo La Manna si dimostra solido in fase difensiva e pungente in chiave offensiva. Un bunker inespugnabile e un gruppo cinico. Per i rossoblù, al contrario, è una gara di sofferenza e che evidenzia le difficoltà oggettive nel reparto arretrato. Eppure, la partita è bloccata nei primi capovolgimenti di fronte e non regala particolari emozioni. Ma serve una geometria, quella che porta la firma di Salvatore Cafaro, per scardinare l'Ottaviano. Passata la mezz'ora di gioco, l'attaccante si inventa una magia da calcio piazzato che si infila all'incrocio e regala il vantaggio all'Acerrana. Non ci sono repliche concrete da parte degli ospiti che faticano a trovare la via del gol. Ci pensa Gismondo Gatta, emulando il collega, a raddoppiare ancora da punizione e mettere in ghiaccio il punteggio. Il 2-0 accompagna il team alla gioia casalinga e, nel contempo, condanna i ragazzi di Michele Iervolino.

L'Acerrana vince, convince e si diverte. Un avvio di spessore per La Manna che, dimenticato il ko all'esordio in Coppa Italia di categoria, si rifà con due risultati pieni e consecutivi nel Girone A di Eccellenza. Una serata da capolista, con uno sguardo alle avversarie impegnate domani. Disfatta esterna per l'Ottaviano che prosegue nel periodo negativo e arricchisce l'avvio in affanno con un'altra sconfitta.