La Puteolana è pronta a ripartire: "Siamo già all'opera per la prossima stagione"

Una stagione complicata che si è chiusa con la retrocessione in Eccellenza, la Puteolana però pensa a un riscatto immediato. Con una breve nota sui canali ufficiali, il club ha rassicurato la tifoseria in vista della prossima annata. Alla guida dei Diavoli Rossi ci sarà ancora il presidente Salvatore Di Costanzo, dopo l'incontro positivo con l'amministrazione comunale: “Nella giornata odierna ho avuto modo di incontrare il sindaco Gigi Manzoni ed il vicesindaco con delega allo sport Filippo Monaco. È stata la giusta occasione per rinnovare il mio forte impegno nel riportare in altre categorie la città di Pozzuoli, che sicuramente non merita di militare nel campionato di Eccellenza. Ho apprezzato la vicinanza dell’amministrazione, la quale ha dimostrato di tenere al nostro progetto e di voler star accanto alla squadra, ai tifosi e all’intera città di Pozzuoli. Concludo dicendo alla tifoseria tutta di stare tranquilla, siamo già al lavoro per il futuro e per la prossima stagione”.