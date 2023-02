Eccellenza Campania, il programma del weekend: Napoli United-Pompei big match, il Casoria fa visita allo Sporting Club Ercolanese

Ventiquattresima giornata di Eccellenza alle porte, nel Girone A resta tutto in bilico nelle zone della classifica che contano. Per la capolista Ischia c’è la sfida casalinga contro il Massa Lubrense: all’andata, sorprendente successo per gli uomini di Aiello, intenzionati a far bottino anche in trasferta. Per i ragazzi di Buonocore è una gara di ulteriore slancio, con la possibilità di conoscere anche i risultati sugli altri campi. Per l’inseguitrice Casoria si prospetta una partita complicata in esterna con lo Sporting Club Ercolanese: il team viola, tra i migliori della competizione e attualmente al top della condizione, affronta la compagine granata, a una sola lunghezza di distanza dalla zona playoff. Scontro al vertice altresì per Napoli United e Pompei: due punti di differenza in classifica, rossoblù avanti ma Leoni pronti ad operare il sorpasso, si gioca allo Stadio Vallefuoco di Mugnano in uno degli anticipi. Confronto diretto per la salvezza tra Pomigliano e Givova Capri Anacapri: la prima vuole allontanarsi dalla vicina griglia playout, la seconda punta ad abbandonare la penultima posizione o, quantomeno, tenere il passo delle avversarie. Posta in palio pesante anche per Saviano ed Atletico, mentre la Montecalcio fa visita alla Maddalonese. Allo Stadio Varone va in scena Sant’Antonio Abate-Real Forio, chiude il turno l’avvincente impegno tra Savoia e Acerrana: quest’ultima è reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il San Marzano. Nel Girone B, l’Ercolanese è attesa dall’Agropoli mentre per il Vico Equense c’è il testa a testa con la Virtus Avellino. Il Sant’Agnello accoglie il Costa d’Amalfi al Comunale.

Il programma del Girone A

Napoli United-Pompei sabato 4 febbraio ore 15.00, Stadio Vallefuoco

Sporting Club Ercolanese-Casoria sabato 4 febbraio ore 15.00, Stadio Papa

Saviano-Atletico Calcio domenica 5 febbraio ore 11.00, Stadio Pierro

Maddalonese-Montecalcio domenica 5 febbraio ore 11.00, Stadio Comunale

Ischia-Massa Lubrense domenica 5 febbraio ore 14.30, Stadio Mazzella

Pomigliano-Givova Capri Anacapri domenica 5 febbraio ore 14.30, Stadio Gobbato

Sant’Antonio Abate-Real Forio domenica 5 febbraio ore 15.00, Stadio Varone

Savoia-Acerrana domenica 5 febbraio ore 19.00, Stadio Papa

Il programma del Girone B

Virtus Avellino-Vico Equense sabato 4 febbraio ore 15.00, Stadio Comunale

Sant’Agnello-Costa d’Amalfi sabato 4 febbraio ore 15.00, Stadio Comunale

Agropoli-Ercolanese domenica 5 febbraio ore 15.00, Stadio Guariglia