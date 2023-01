Eccellenza, il programma del ventiduesimo turno: l'Ischia attende il Pomigliano, il Savoia affronta il Pompei. Ostacoli per Napoli United e Casoria

Lungo cammino verso il trionfo, ventiduesima tappa nel Girone A di Eccellenza. L’Ischia capolista, con un margine minimo sulla prima inseguitrice, affronta il rinnovato Pomigliano nel prossimo appuntamento in programma. La squadra di Buonocore va a caccia di altri punti per consolidare il primato in classifica, mentre il team granata è alla ricerca di un bottino utile per la salvezza. Per il Casoria, a meno tre dai gialloblù, c’è il test esterno contro la Maddalonese: dopo il pirotecnico successo contro il Napoli United, la brigata di Perrella dovrà affrontare l’insidiosa compagine casertana in trasferta. I Leoni di Maradona jr., pronti al riscatto, accolgono il Real Forio, protagonista di un ko nel turno precedente. Suggestivo confronto tra Savoia e Pompei: gli oplontini sono impegnati nella bagarre in zona playout, i rossoblù puntano a resta su uno dei gradini del podio. Posta in palio importante anche per Sporting Club Ercolanese e Acerrana, attese dai rispettivi confronti con Villa Literno e Montecalcio. Il Givova Capri Anacapri torna sulla terraferma, c’è il match contro la corazzata Albanova da affrontare. Il Sant’Antonio Abate ospita l’Atletico Calcio, scontro diretto tra Saviano e Massa Lubrense. Nel Girone B, l’Ercolanese sfida il Buccino Volcei e il Vico Equense è chiamato all’esame Scafatese: per entrambe si prospettano gare distanti dal fortino interno. Per il Sant’Agnello è, probabilmente, l’occasione decisiva per sognare la salvezza: al Comunale, per il fanalino di coda, arriva il Castel San Giorgio terzultimo.

Il programma del Girone A

Sant’Antonio Abate-Atletico Calcio sabato 21 gennaio ore 14.30, Stadio Varone

Sporting Club Ercolanese-Villa Literno sabato 21 gennaio ore 14.30, Stadio Bellucci

Saviano-Massa Lubrense domenica 22 gennaio ore 11.00, Stadio Pierro

Albanova-Givova Capri Anacapri domenica 22 gennaio ore 11.00, Stadio Scalzone

Maddalonese-Casoria domenica 22 gennaio ore 11.00, Stadio Comunale

Ischia-Pomigliano domenica 22 gennaio ore 14.30, Stadio Mazzella

Napoli United-Real Forio domenica 22 gennaio ore 14.30, Stadio Vallefuoco

Savoia-Pompei domenica 22 gennaio ore 15.00, Stadio Bellucci

Acerrana-Montecalcio domenica 22 gennaio ore 15.00, Stadio Arcoleo

Il programma del Girone B

Buccino Volcei-Ercolanese sabato 21 gennaio ore 14.30, Stadio Comunale

Sant’Agnello-Castel San Giorgio sabato 21 gennaio ore 14.30, Stadio Comunale

Scafatese-Vico Equense domenica 22 gennaio ore 15.00, Stdio Vitiello