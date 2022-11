Eccellenza Campania - Il programma completo della quattordicesima giornata

Quattro gare al termine del girone d’andata, la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza è alle porte. Weekend importante per le squadre napoletane impegnate nei due raggruppamenti della competizione. Nel Girone A spicca il confronto casalingo per la capolista Ischia che attende l’Acerrana, avversaria che ha eliminato proprio i gialloblù nel percorso di Coppa Italia con un sonoro poker nella sfida di ritorno. Per Buonocore è la chance del riscatto per rimanere aggrappato alla vetta, Di Buono punta a sorprendere nuovamente la brigata di Taglialatela. Trasferta insidiosa per il Napoli United di Maradona jr. che farà visita all’Albanova: le due squadre, al terzo posto in graduatoria con gli stessi punti, vanno a caccia del bottino pieno. Interessante anche la sfida del Casoria, ospite del Villa Literno in uno degli anticipi del sabato: una vittoria per i viola significherebbe scavalcare i casertani. Il Pompei, archiviata l’uscita in Coppa nell’infrasettimanale, è chiamato alla rivalsa dopo il ko nel big-match con gli ischitani: sul percorso degli uomini di Carannante c’è un Pomigliano solido e col profumo della zona playoff in vista. Per lo Sporting Club Ercolanese, sul secondo gradino del podio, c’è il test interno col Sant’Antonio Abate, mentre il nuovo Savoia targato Emanuele Filiberto sfida l’Atletico. Scontro salvezza tra Givova Capri Anacapri e Montecalcio, così come tra Massa Lubrense e Real Forio. Per il Saviano spunta l’esame Maddalonese. Nel Girone B, invece, confronto diretto tra Sant’Agnello e Carotenuto: ambedue mirano alla salvezza e la sfida in programma è probante. L’Ercolanese, inseguitrice diretta della capolista San Marzano, è attesa dal Faiano. Per il Vico Equense, ultimo in classifica, un successo è vitale: la partita in trasferta sul campo del Castel San Giorgio penultimo è determinante per le sorti stagionali.

Il programma del Girone A

Albanova-Napoli United sabato 26 novembre ore 14.30, Stadio Comunale

Sporting Club Ercolanese-Sant’Antonio Abate sabato 26 novembre ore 14.30, Stadio Ascarelli

Villa Literno-Casoria sabato 26 novembre ore 14.30, Stadio Comunale

Givova Capri Anacapri-Montecalcio domenica 27 novembre ore 11.00, Stadio San Costanzo

Massa Lubrense-Real Forio domenica 27 novembre ore 11.00, Stadio Cerulli

Savoia-Atletico domenica 27 novembre ore 14.30, Stadio Bellucci

Ischia-Acerrana domenica 27 novembre ore 14.30, Stadio Mazzella

Pomigliano-Pompei domenica 27 novembre ore 14.30, Stadio Papa

Saviano-Maddalonese 27 novembre ore 14.30, Stadio Pierro

Il programma del Girone B

Sant’Agnello-Carotenuto sabato 26 novembre ore 14.30, Stadio Comunale

Faiano-Ercolanese sabato 26 novembre ore 14.30, Stadio Comunale

Castel San Giorgio-Vico Equense sabato 26 novembre ore 14.30, Stadio Sessa