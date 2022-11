Eccellenza Campania - Il programma completo della dodicesima giornata: le partite e gli orari

La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza è alle porte, le squadre napoletane si preparano ad un altro programma ricco di appuntamenti e impegni da non farsi sfuggire. Il grande equilibrio regna nel Girone A, sia in zona d’alta classifica che nelle parti più basse della stessa. Banco di prova alla vigilia agevole per la capolista Ischia: gli uomini di Buonocore, con una sola lunghezza di vantaggio sulla prima inseguitrice, affronteranno la Montecalcio allo Stadio Mazzella. Un confronto testa-coda per quanto concerne la graduatoria della competizione. Più proibitivo e complicato il test della seconda della classe. Il Pompei, reduce anche dalle fatiche di Coppa Italia di categoria, sarà atteso dall’Albanova in uno degli anticipi del sabato: i casertani, in piena griglia playoff, puntano a mantenere il contatto con la fascia nobile. Va alla ricerca di continuità il Napoli United di Maradona jr., terzo in classifica e atteso dal confronto diretto con lo Sporting Club Ercolanese: si giocherà al Solaro dopo i lavori avviati nelle ultime ore.

Il Pomigliano di Rea, in uno straordinario momento di forma e in fiducia per una dimensione finalmente trovata, ospita il Real Forio al Vallefuoco di Mugnano: i granata cercano punti per mantenere la scia delle altre big, mentre i biancoverdi hanno intenzione di bagnare l’esordio del nuovo allenatore Angelo Iervolino con un risultato positivo. Il Savoia, in attesa di novità per quanto riguarda l’asset societario, vuole allontanarsi dai piani bassi e col Villa Literno tenterà di conquistare l’intera posta in palio per dimenticare una prima parte di stagione fortemente altalenante. Lunghezze pesanti in palio in ottica salvezza al San Costanzo col Givova Capri Anacapri a caccia di una scossa, davanti però c’è un Casoria pronto a riscattarsi. Il Massa Lubrense farà gli onori di casa all’Atletico Calcio, mentre il Saviano tornerà al Pierro dove sfiderà l’Acerrana. Il Sant’Antonio Abate dovrà superare lo scoglio Maddalonese.

Anche il Sant’Agnello mira a tirarsi fuori dalla zona calda della classifica, in questo caso nel Girone B di Eccellenza. Al Comunale Viale dei Pini arriva la Polisportiva Lioni, in piena fascia retrocessione e proveniente dal ko di misura contro il Pomigliano in Coppa. Il Vico Equense, in un altro scontro diretto per la permanenza nella categoria, andrà a giocare nella tana del Lions Montemiletto, per l’Ercolanese infine si spalancano le porte della dimora della quinta della classe: vesuviani impegnati in esterna sul campo del Città di Solofra.

Il programma delle napoletane nel Girone A

Sporting Club Ercolanese-Napoli United sabato 12 novembre ore 14.30, Stadio Solaro

Albanova-Pompei sabato 12 novembre ore 14.30, Stadio Comunale

Massa Lubrense-Atletico sabato 12 novembre ore 14.30, Stadio Cerulli

Givova Capri Anacapri-Casoria sabato 12 novembre 14.30, Stadio San Costanzo

Saviano-Acerrana domenica 13 novembre ore 10.30, Stadio Pierro

Pomigliano-Real Forio domenica 13 novembre ore 14.15, Stadio Vallefuoco

Sant’Antonio Abate-Maddalonese domenica 13 novembre ore 14.30, Stadio Varone

Savoia-Villa Literno domenica 13 novembre ore 14.30, Stadio Comunale di Vico Equense

Ischia-Montecalcio domenica 13 novembre ore 14.30, Stadio Mazzella

Il programma delle napoletane nel Girone B

Città di Solofra-Ercolanese sabato 12 novembre ore 14.30, Stadio Gallucci

Sant’Agnello-Polisportiva Lioni sabato 12 novembre ore 14.30, Stadio Comunale

Montemiletto-Vico Equense sabato 12 novembre ore 14.30, Stadio Comunale