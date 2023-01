Eccellenza Campania - Il programma del prossimo turno: spicca il derby isolano, impegni complicati per le big

Ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, sesto turno della fase di ritorno. Nel Girone A spicca il derby isolano che coinvolge la capolista Ischia: la squadra di Buonocore, reduce da quattro risultati utili consecutivi nel mese di gennaio, è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Givova Capri Anacapri. Gli azzurri di Monaco puntano a conquistare un bottino prezioso per la permanenza nella categoria. La prima inseguitrice dei gialloblù resta il Casoria, a meno tre dalla vetta e con la sfida casalinga al San Mauro contro la rivelazione Sant’Antonio Abate. Momento positivo per la brigata giallorossa guidata da Di Nola che cercherà di rallentare la marcia dei viola di Perrella. Riflettori puntati anche al Bellucci per il testa a testa tra Pompei, in corsa per la posizione di vertice, e l’Acerrana, decisa a ottenere un buon piazzamento in classifica e con la finale di Coppa Italia da preparare alle porte. Il Napoli United di Maradona jr. sfiderà l’ostico Montecalcio al Vezzuto-Marasco, mentre per lo Sporting Club Ercolanese c’è la delicata gara sul rettangolo verde dell’Atletico Calcio. Impegno difficile per il Massa Lubrense contro l’Albanova, il Saviano farà visita al Villa Literno. Il Real Forio accoglierà la Maddalonese, Pomigliano-Savoia chiuderà la giornata. Nel Girone B, l’Ercolanese ospiterà la corazzata San Marzano, scontro diretto tra Vico Equense e Carotenuto. Sempre più in bilico, in ultima posizione, il Sant’Agnello: la trasferta in casa del Città di Solofra sarà tutt’altro che abbordabile.

Il programma del Girone A

Givova Capri Anacapri-Ischia sabato 28 gennaio alle 14.30, Stadio San Costanzo

Atletico Calcio-Sporting Club Ercolanese sabato 28 gennaio alle 15.00, Stadio Papa

Pompei-Acerrana sabato 28 gennaio alle 15.00, Stadio Bellucci

Massa Lubrense-Albanova sabato 28 gennaio alle 15.00, Stadio Cerulli

Montecalcio-Napoli United sabato 28 gennaio alle 15.00, Stadio Vezzuto-Marasco

Villa Literno-Saviano sabato 28 gennaio alle 15.00, Stadio Comunale

Real Forio-Maddalonese domenica 29 gennaio alle 11.00, Stadio Calise

Casoria-Sant’Antonio Abate domenica 29 gennaio alle 11.30, Stadio San Mauro

Pomigliano-Savoia domenica 29 gennaio alle 15.00, Stadio Gobbato

Il programma del Girone B

Ercolanese-San Marzano sabato 28 gennaio alle 15.00, Cercola

Vico Equense-Carotenuto sabato 28 gennaio alle 15.00, Stadio Comunale

Città di Solofra-Sant’Agnello sabato 28 gennaio alle 15.00, Stadio Gallucci