Eccellenza, il programma del weekend: Ischia-Real Forio derby isolano, Pompei e Casoria in trasferta

Ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, rush finale della stagione nel Girone A. Per la capolista Ischia c’è un impegno tutt’altro che banale, in programma spicca il derby isolano con il Real Forio. La squadra di Buonocore, con un ottimo margine in vetta, è intenzionata a tenere a distanza le avversarie. Dal canto suo, la truppa di Iervolino va a caccia di punti per blindare la permanenza diretta nella categoria. Il Casoria, dopo le due pesanti sconfitte consecutive, è atteso dal Pomigliano: viola alla ricerca di un bottino utile per la volata in alto, granata decisi a togliersi dalla zona calda della graduatoria. Scontro sulla carta proibitivo per il Saviano, al terzultimo posto e chiamato a confrontarsi con la corazzata Pompei. I rossoblù, con una gara in meno per la sospensione del derby degli scavi, puntano a tenere il passo della capolista. Anche per la Montecalcio, con lo sguardo orientato all’impresa salvezza, c’è in calendario una gara non agevole: i flegrei sfideranno l’Albanova sul suolo casertano. Trasferta insidiosa per il Napoli United sul campo del Sant’Antonio Abate, per lo Sporting Club Ercolanese spunta il testa a testa casalingo con l’Acerrana. Match importantissimo e tra le mura amiche per il Givova Capri Anacapri, l’avversario è l’Atletico Calcio. Il Savoia ospita la Maddalonese, scontro diretto tra Massa Lubrense e Villa Literno. Derby tutto costiero tra Sant’Agnello e Vico Equense nel Girone B: in palio c’è la posta salvezza. Ercolanese di scena in trasferta sul rettangolo verde del Castel San Giorgio.

Il programma del Girone A

Savoia-Maddalonese sabato 4 marzo ore 15.00, Stadio Papa

Massa Lubrense-Villa Literno sabato 4 marzo ore 15.00, Stadio Cerulli

Pomigliano-Casoria sabato 4 marzo ore 15.00, Stadio Gobbato

SC Ercolanese-Acerrana sabato 4 marzo ore 15.00, Stadio Caduti di Brema

Givova Capri Anacapri-Atletico Calcio sabato 4 marzo ore 15.00, Stadio San Costanzo

Saviano-Pompei domenica 5 marzo ore 11.00, Stadio Pierro

Sant’Antonio Abate-Napoli United domenica 5 marzo ore 15.00, Stadio Varone

Albanova-Montecalcio domenica 5 marzo ore 15.00, Stadio Scalzone

Ischia-Real Forio domenica 5 marzo ore 15.00, Stadio Mazzella

Il programma del Girone B

Sant’Agnello-Vico Equense sabato 4 marzo ore 15.00, Stadio Comunale

Castel San Giorgio-Ercolanese sabato 4 marzo ore 15.00, Stadio Sessa