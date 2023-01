Pompei, c'è la firma del nuovo allenatore: Masecchia eredita la panchina rossoblù

Pompei F. C.

Scelta fatta in casa Pompei. Il club rossoblù, dopo la sconfitta contro la Montecalcio, ha deciso di esonerare Carannante. La panchina, come annunciato dalla società, è stata affidata a Giovanni Masecchia. L'allenatore, atteso per il primo allenamento, è reduce da importanti esperienze. Questa la nota ufficiale:

"La FC Pompei rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Giovanni Masecchia. L'allenatore, che nel pomeriggio guiderà già il primo allenamento dei pompeiani, ha iniziato la sua carriera nel 2011 sulla panchina delle formazioni giovanili del Gladiator. In seguito ha allenato, fra Promozione, Eccellenza e serie D, il Campania Ponticelli, il Gragnano, il Campobasso, la Frattese, l'Afragolese. Proprio ad Afragola riuscì a portare la squadra allo storico traguardo della D, vincendo nello stesso anno anche la Coppa Italia regionale".