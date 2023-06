Pompei, Guadagnuolo nuovo direttore sportivo: "Con il patron Mango proveremo a ripetere l'annata storica di San Giorgio"

Roberto Guadagnuolo è il nuovo direttore sportivo del Pompei per la prossima stagione sportiva. La società rossoblù, dopo aver salutato Stiletti, decide di affidare il ruolo all'ex San Giorgio. Il dirigente ritrova il patron Francesco Mango: entrambi sono stati protagonisti della storica promozione in Serie D dei granata. Per Guadagnuolo anche esperienze con l'ASD Ercolanese e la Polisportiva Lioni. Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono estremamente felice di aver abbracciato il progetto Pompei. Conosco bene e da tempo il presidente Mango, insieme abbiamo vissuto l’annata storica della vittoria a San Giorgio e proveremo a ripeterci qui. Ho conosciuto i fratelli Lo Sapio, Donnarumma, persone eccezionali, competenti e fondamentali. A me il compito di costruire una squadra che rispecchi questa società, che dia lustro alla città di Pompei, conosciuta nel mondo, e che entusiasmi il popolo rossoblù. Il nostro obiettivo è proprio questo: accrescere l’entusiasmo della piazza, sulla scia di quanto di buono fatto lo scorso campionato, e scrivere insieme la storia calcistica di Pompei".