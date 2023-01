Il Pompei va ko sul campo della Montecalcio: il club esonera Carannante

Pompei F. C.

Squadra Pompei F. C.

La sconfitta in trasferta contro il fanalino di coda Montecalcio ha frenato la trasferta del Pompei, scivolato al terzo posto in classifica nel Girone A di Eccellenza e a meno cinque dalla vetta occupata dall'Ischia. Drastica decisione da parte della società rossoblù che ha esonerato mister Roberto Carannante:

"La FC Pompei comunica di aver, in data odierna, sollevato Roberto Carannante e Gennaro Cardamone rispettivamente dall’incarico di allenatore e viceallenatore della prima squadra. A loro vanno i ringraziamenti per il lavoro profuso in questi mesi, con l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome della nuova guida tecnica rossoblù".