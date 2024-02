Le due squadre napoletane vincono e continuano a contendersi il primato

Continua il botta e risposta in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza tra Pompei ed Acerrana, in attesa dello scontro diretto che si giocherà all’Arcoleo nella penultima gara del campionato.

La squadra rossoblù, allenata dall’ex Napoli Gennaro Scarlato, supera con qualche difficoltà il Savoia allo stadio Bellucci e mantiene il primato, conquistato nel turno precedente con la vittoria larga nel derby degli scavi. Il gruppo allestito dal presidente Mango va sotto nel punteggio, i biancoscudati di Emanuele Filiberto passano in vantaggio con Romeo. Simonetti nel finale di primo tempo e capitan Malafronte su rigore nella ripresa ribaltano il risultato, regalando al Pompei tre punti importanti.

La brigata di Giovanni Sannazzaro non fa sconti, resta in scia e mantiene il distacco di un solo punto dagli avversari. L’Acerrana però ha due partite in meno rispetto ai rossoblù e punta al sorpasso in classifica nelle prossime giornate, in palio c’è l’accesso in Serie D. Dopo una frazione iniziale bloccata allo stadio Gobbato, i granata dilagano nella ripresa e mandano ko il Pomigliano. Dommarco apre le marcature e Carannante raddoppia in cinque minuti ad inizio secondo tempo. Lepre e Sicuro completano il poker che consente al Toro di imporsi in trasferta.

Nel prossimo turno di campionato il Pompei sarà ospite del Rione Terra mentre l’Acerrana accoglierà il Quarto Afrograd.