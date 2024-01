La squadra dell'ex Napoli rallenta, il capitano sbaglia un rigore nel finale. La capolista prepara la nuova fuga

Una frenata, la prima da quando è seduto in panchina, per Gennaro Scarlato con il suo Pompei al debutto nel nuovo anno. La formazione rossoblù, prima inseguitrice in classifica e seconda forza del campionato di Eccellenza, rallenta in trasferta contro il Montecalcio. L'impianto flegreo si conferma complesso da espugnare per qualsiasi avversaria, eppure la squadra dell'ex Napoli riesce a passare in vantaggio con la rete del fantasista Caso Naturale dopo appena cinque giri di lancette. La compagine biancazzurra non ci sta e, passata la mezz'ora, agguanta il pareggio con il destro di Serrano dall'interno dell'area. I ragazzi di Scarlato vanno a caccia della vittoria, nel finale (87') capitan Malafronte sbaglia un rigore mandando il suo sinistro sulla traversa. Per il Pompei arriva dunque un pareggio in trasferta e sale a -3 dalla vetta. La capolista Acerrana, di scena questo pomeriggio all'Arcoleo contro l'Ercolanese, sorride e prepara la nuova fuga. Botta e risposta anche al Gobbato tra il Pomigliano e la Puteolana, i Diavoli Rossi restano in zona playoff ma mancano l'appuntamento con la vittoria: Guglielmo apre le marcature per gli ospiti, Falanga fa 1-1.

*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO