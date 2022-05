Eccellenza Campania - Il Napoli United si afferma in esterna sull'Audax Cervinara: Leoni al turno successivo dei playoff

Una settimana più tardi e il Napoli United torna in campo. La formazione di Diego Armando Maradona jr., dopo il rinvio della scorsa settimana, affronta l'Audax Cervinara di mister Pasquale Iuliano. Gli irpini arrivano al match con il recupero completo in seguito all'ondata Covid che ha spinto il Comitato Regionale a valutarne il posticipo. E la sfida allo Stadio Allegretto di Montesarchio premia i napoletani.

Partita che ci mette un po' a carburare, entrambe le squadre risentono dell'importanza del confronto e della posta in palio. Il primo tentativo verso la porta è di Cioffi, ma Giordano si fa trovare pronto nella circostanza. La risposta degli ospiti non si fa attendere e ci pensa Barone a liberare una conclusione dalla distanza che impegan Scolavino. Tocca poi a Cittadini calciare verso lo specchio, con la sfera che si alza. Il team locale protesta per due possibili penalty, il direttore di gara non è dello stesso avviso e lascia proseguire. La ripresa si inaugura con un tentativo di Navarrete che trova i guantoni di Scolavino. L'estremo difensore è miracoloso su Oliva sull'angolo seguente. Sul capovolgimento di fronte, Sieno serve Arciello che a sua volta innesca Sbordone: rasoterra chirurgico che batte Giordano e sblocca il match. Il Napoli United, sotto nel parziale, perde anche Capellino per espulsione. Il pareggio, però, è agguantato dai Leoni con Oliva che mette la sua firma sulla contesa. Nei supplementari, Schinnea gela l'Allegretto col gol che vale l'1-2 definitivo e il passaggio del turno per i partenopei: al prossimo turno c'è il Savoia.

Il tabellino

Audax Cervinara: Scolavino; Sieno, Cioffi, Borrelli, Lupoli; De Marco G., Sbordone, Guadagni; Petrone (57' Russolillo), Barbato; Arciello. Allenatore: Pasquale Iuliano

Napoli United: Giordano; Tomasin, Oliva, Akrapovic, Barone; Arrulo (57' Arario), Ciranna, Pelliccia; Cittadini (64' Schinnea), Navarrete (89' Giordano G.), Capellino. Allenatore: Diego Maradona jr.

Arbitro: Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia

Marcatori: Sbordone (AC), Oliva (NU), Schinnea (NU)