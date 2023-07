Nola, il progetto del patron Nappi prosegue: bianconeri attesi dal campionato di Eccellenza

L'amaro spareggio con il Pomezia è un lontano ricordo, il Nola è pronto a ripartire dal prossimo campionato di Eccellenza. Dopo le parole del presidente Luigi Nappi lo scorso 17 maggio, c'è stato un lungo silenzio attorno al futuro del club. Poi l'ufficialità di questo pomeriggio. Il sodalizio bianconero andrà avanti e si farà trovare preparato ai nastri di partenza della competizione regionale: "L'SS Nola 1925 comunica ai propri sostenitori che l'intenzione di iscrivere la squadra al prossimo campionato di Eccellenza resta solida. La società, dopo la scorsa stagione, aveva concesso 15 giorni di tempo ad eventuali imprenditori e dirigenti sportivi per interessarsi al progetto del Nola aprendo a tutti le porte per fare calcio in città, sempre nel rispetto del blasone societario e della storia bianconera. Dopo oltre un mese la società di patron Nappi ha deciso di continuare il suo progetto iniziato due anni fa e di consegnare alla città la costanza calcistica di cui ha bisogno, seppur in una categoria diversa rispetta a quella affrontata negli ultimi 5 anni. Nei prossimi giorni saranno delineati i punti della prossima stagione".