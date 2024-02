"Toni alti durante un confronto, mi ha mancato di rispetto", la società esonera l'allenatore

Un esonero a sorpresa. Il Nola, terzo in classifica e reduce da venti risultati utili consecutivi, ha sollevato dall’incarico mister Luigi Sanchez. “Dopo l'increscioso evento accaduto nella giornata di oggi, la società, nella persona dell'amministratore unico Alfonso De Lucia, ha comunicato la decisione ad allenatore e squadra”, è il messaggio apparso sui canali ufficiali del club. Il presidente Giuseppe Langella ha commentato: “Sento l’esigenza di chiarire diversi punti rispetto a quello che è successo oggi. Un evento inaspettato ma inevitabile. Oggi, durante gli allenamenti, c’è stato un confronto col mister che però ha alzato i toni e mi ha aggredito verbalmente. È stato un duro attacco verbale e credo che il contatto fisico sia stato evitato solo grazie all’intervento dei direttori. Non mi era mai capitato e non l’ho tollerato. Allo Sporting c’erano anche altre persone presenti perché c’erano delle attività delle giovanili. Ritengo che il mister abbia mancato di rispetto a me ma anche al Nola. È stata una decisione presa a malincuore ma inevitabile. Non siamo una società di sprovveduti e tutto ha un senso. Abbiamo un progetto serio e continuiamo per la nostra strada. Abbiamo ideali e regole e chiunque ci seguirà dovrà adeguarsi. Il momento della stagione è delicato, ora dobbiamo tornare a pensare al nostro cammino e a breve comunicheremo il nome del nuovo allenatore”.