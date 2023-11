Dal campionato regionale alla chiamata della Nazionale: la storia arriva da Capri

Dal campionato di Eccellenza Campania agli impegni internazionali con il Gambia. Grande soddisfazione in casa Givova Capri Anacapri per la convocazione di Omar Gaye in Nazionale. Il difensore, classe 1998, risponderà alla chiamata della sua selezione che dovrà affrontare le qualificazioni al Mondiale del 2026. Il programma prevede le partite contro Burundi (in trasferta) il 16 novembre e Costa d’Avorio (in casa) il 20 novembre. Il calciatore ha collezionato già tre presenze con la prima squadra, guidata dal commissario tecnico Tom Saintfiet: Gaye è sceso in campo contro Niger, Togo e Kosovo.

Tante esperienze in Italia per il venticinquenne, che ha iniziato con l’Afro Napoli e poi è passato alla Juve Stabia. Parentesi anche con Messina, Viareggio e Nola. Sono seguite le avventure all’estero: in Finlandia nel l’AC Kajaani, in Moldavia con il Milsami Orhei e in Israele con il Maccabi Netanya. Al suo arrivo a Capri, Gaye si è espresso così lo scorso 21 settembre nel giorno dell’ufficialità: “Una bella cosa riprendere da qui, c’è un progetto importante. Non vedo l’ora di dare in campo il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che questo gruppo si è prefissato. Mi sono sentito subito bene in questo spogliatoio. Il mio obiettivo personale è strettamente legato a quello della squadra. Desidero più di ogni cosa essere d’aiuto al mister e ai compagni di squadra”.