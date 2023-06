Mariglianese, il presidente Nappi: "Lavoriamo per un progetto a lungo termine. Vi svelo il nostro obiettivo stagionale"

Archiviata l’amara stagione scorsa e smaltita la retrocessione in Eccellenza, la Mariglianese ha riaperto le porte in vista del prossimo campionato. Nelle ultime ore, la società è intervenuta in conferenza stampa. Santolo Nappi, presidente dei biancazzurri, ha fatto chiarezza sulla posizione del club:

“Partiamo da dicembre 2022 quando ci siamo avvicinati alla realtà U.S. Mariglianese e per questo volevo ringraziare il presidente Federico De Girolamo. Insieme abbiamo intrapreso questa strada difficile perché la situazione, sportiva e amministrativa, era disastrosa. Non siamo riusciti, per errori nostri o per sfortuna, a salvare la Serie D. Il 9 giugno si è aperto questo nuovo capitolo della S.S.D. Mariglianese Calcio, stiamo cercando di creare un progetto che dovrà durare nel tempo e spero porti delle soddisfazioni sportive. Come obiettivi stagionali, il direttore sportivo Polverino sta costruendo una squadra che punterà sicuramente ai playoff. Insieme a noi in questo progetto c’è l’Avvocato Grazioso come direttore generale. Subito dopo aver preparato la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Eccellenza, si è messo in moto per cercare di capire la problematica legata al Santa Maria delle Grazie. A breve partiranno i lavori di costruzione delle tribune. Il dg si è occupato di creare un forte settore giovanile: l’Academy Mariglianese parteciperà ai campionati Under 16 e Under 17, la S.S.D. Mariglianese ai campionati Under 18 e Juniores nazionale. Il ds Polverino sta svolgendo un lavoro impeccabile nell’organizzazione della stagione sportiva e nel completamento della rosa. Abbiamo scelto questa sede per cercare di creare un ritrovo per i giovani di Marigliano e per i tifosi che ci vorranno accompagnare. L’anno scorso abbiamo fatto 21 punti nel girone di ritorno, purtroppo il rendimento dell’andata ci ha penalizzato. Abbiamo fatto grandi prestazioni e grandi risultati, purtroppo anche la situazione campo non ci ha aiutato. Oggi si riparte, crediamo di poter fare un campionato di vertice”.