La retrocessione, il nuovo progetto e la richiesta disperata. Il club: "Salviamo il calcio cittadino"

Dal sogno promozione al rischio di lasciare il campionato con netto anticipo. Un finale di stagione complicato per la Mariglianese. Dopo la retrocessione dalla Serie D dello scorso anno, la compagine napoletana ha lavorato in estate per allestire un organico competitivo per il campionato di Eccellenza. Tra prestazioni convincenti e risultati altalenanti, i biancazzurri si sono ritrovati in lotta per un posto in zona playoff. Poi la decisione della proprietà di cedere il titolo. Il cammino della squadra si è interrotto lo scorso 24 febbraio, con il pareggio nel big match contro l’Afragolese. Da quel momento, considerati i due turni di riposo, è scoppiato un nuovo caso nella massima competizione regionale, che ha attirato i riflettori anche negli ultimi mesi con le esclusioni di Casoria e Real Aversa. E, al ritorno in campo, la Mariglianese ha schierato la formazione Juniores per affrontare gli impegni, incassando due sconfitte (8-0 contro l’Acerrana e 5-2 contro il Quarto Afrograd).

Lo scorso 12 marzo, due settimane dopo l’annuncio degli esoneri del direttore sportivo Mario Polverino e dell’allenatore Giacomo Polverino, a causa “dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi stagionali iniziali in virtù della classifica attuale”, il club ha dato il via alle “trattative per la cessione del titolo ad altri soggetti che hanno mostrato interesse durante queste settimane”. Nella breve nota, la Mariglianese ha “approfittato del periodo di sosta forzata per poter valutare al meglio le proposte finora ricevute e le decisioni da prendere per il proseguimento della stagione calcistica”. La squadra è tornata in campo rimaneggiata, con il blocco di under chiamati ad affrontare le esperte formazioni della categoria. Nelle due gare disputate, i biancazzurri hanno subito 13 gol: la vicenda non è passata inosservata e diverse avversarie, in corsa per obiettivi importanti, hanno alzato la voce per chiedere chiarezza.

In merito alla situazione è intervenuta anche l’Associazione Italiana Calciatori che ha espresso “solidarietà nei confronti dei calciatori della ASD Mariglianese, i quali stanno affrontando una situazione lavorativo-sportiva estremamente complicata. La Società non ha adempiuto alle obbligazioni nei confronti dei tesserati e, ad oggi, ha escluso tutta la rosa della prima squadra dall’attività sportiva agonistica, convocando la compagine Juniores per la disputa delle gare ufficiali del campionato di Eccellenza annullando, contestualmente, ogni attività di preparazione e allenamento della prima squadra. I lavoratori sportivi sono da diverso tempo costretti a svolgere le sedute di allenamento in completa autonomia e, nonostante questa ingiustificata e dannosa situazione, stanno continuando ad allenarsi individualmente rimanendo a disposizione del Club, nel rispetto del proprio lavoro, della maglia, della tifoseria e della città. L’Associazione fornirà loro tutto il sostegno necessario, anche legale, affinché la situazione possa essere risolta e vengano tutelati i diritti di tutti i calciatori”.

Nelle serata di mercoledì, la Mariglianese ha diramato un lungo comunicato: “Ci vediamo costretti, allo stato attuale delle cose, a dover ribadire alcuni punti poiché, leggendo alcuni articoli e commenti sui vari social, la realtà delle situazioni risulta distorta se non capovolta. Anticipando che tale situazione di difficoltà non era prevedibile né preventivabile in quanto la società Mariglianese Calcio, ha sempre ottemperato a tutti gli impegni assunti con i suoi tesserati fino a gennaio 2024, momento in cui, per motivi non calcistici, si è trovata e si trova in un momento di difficoltà e gli impegni presi non possono (e ribadiamo non possono) essere più portati avanti. Comunichiamo apertamente che abbiamo 4 rimborsi da saldare ai tesserati fino al termine della stagione sportiva, ma evidenziamo che mentre in altre società, con condizioni economiche peggiori della Mariglianese, i rispettivi tesserati si allenano e giocano, i nostri atleti si sono rifiutati di scendere in campo nelle partite contro Acerrana e Quarto Afrograd, vedendoci costretti a schierare i ragazzi del settore giovanile”. Il club napoletano ha annunciato di aver “sempre teso una mano ai propri tesserati, ma gli stessi o meglio alcuni di loro non erano intenzionati ad allenarsi con serietà e professionalità, avanzando la richiesta di voler ricevere uno stipendio per scendere in campo, pur sapendo la situazione spiacevole intorno al nostro presidente e per non compromettere alcune trattative con gli sponsor (sempre per riuscire nel più breve tempo possibile ad ottemperare agli obblighi assunti), siamo stati purtroppo accondiscendenti con i nostri tesserati. I nostri calciatori hanno dunque deciso di non indossare più la maglia della Mariglianese e hanno ben pensato di andare avanti con comunicati stampa e diffide legali nonostante fino al momento dello spiacevole accaduto al presidente, hanno sempre percepito tutto in regola, portati in ritiro ogni settimana, trattati da professionisti, nonostante i risultati non felici”.

La Mariglianese, che sta continuando a lavorare senza un allenatore, ha fatto chiarezza anche sulla situazione economica attuale: “Siamo da quasi due mesi a sederci ai tavoli per relative trattative con gli sponsor e/o per nuovi ingressi societari, atti agli interessi dei calciatori e al bene della prima squadra cittadina. Purtroppo, nel momento concreto, questi individui sono spariti o venuti meno, mentre altre persone volevano soltanto lucrare sulle spalle dei calciatori. Inoltre è stato chiesto aiuto a vari imprenditori e alla città di Marigliano ma tranne un paio di persone nessuno si è reso disponibile a tendere la mano verso il calcio cittadino”. Poi la richiesta d’aiuto alla città: “In ultimo, visto che dai commenti la Mariglianese sembra essere a cuore di tantissime persone, si chiede di nuovo aiuto alla Città di Marigliano per salvare il calcio cittadino, impresa non impossibile vedendo quante persone ne parlano. Avviamo un azionariato popolare per salvare la Mariglianese. Ci rivolgiamo a voi cittadini ed imprenditori mariglianesi, salviamo la Mariglianese Calcio”.