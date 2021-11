Eccellenza Campania - Il maltempo ferma il derby tra Ischia e Barano. Stop anche per il Real Forio

Le condizioni meteorologiche avverse fermano, in parte, il calcio dilettantistico. Il Girone B di Eccellenza - arrivato all'undicesimo turno - non si completerà nel weekend. Due gare, infatti, sono state rinviate per maltempo. Si tratta del derby isolano tra Ischia e Barano, nonché del Real Forio impegnato in esterna sul rettangolo verde del Neapolis. A comunicarlo sono state le stesse società attraverso i canali ufficiali e il piano gare automatico della LND Campania. Nonostante la preparazione di avvicinamento al confronto, per le compagini citate sarà una giornata di pausa forzata.

I gialloblù, d'altra parte, erano a lavoro per confermare quanto di interessante sfoggiato nel corso delle ultime uscite. Alla vittoria in Coppa di categoria, la formazione del Mazzella era pronta a conquistare un altro derby dopo quello vinto nell'incontro precedente. Per i bianconeri, al contrario, si trattava di un banco di prova importante per risalire la classifica e cercare di abbandonare la zona retrocessione. L'appuntamento in trasferta per i biancoverdi, invece, aveva il sapore del riscatto: il testa a testa, tra due formazioni a pari punti in graduatoria, era una ghiotta chance per abbandonare la fascia calda.

Dunque, Ischia-Barano e Neapolis-Real Forio non si giocheranno e il rinvio è ufficiale: si attenderanno ulteriori comunicazioni sulle date di recupero.