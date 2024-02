Spavento a Capri, ambulanza in campo e partita interrotta

Un bruttissimo scontro di gioco e il grave infortunio per il calciatore. Match sospeso per diversi minuti al San Costanzo durante Givova Capri Anacapri-Castel Volturno, incontro valido per la ventitreesima giornata del Girone A di Eccellenza. Sul punteggio di 1-0 in favore della squadra isolana, la gara è stata interrotta al minuto 78 dopo un ruvido intervento del portiere Marino ai danni dell’esterno Di Dato, involatosi verso l’area. Impatto violento e sfida fermata dall’arbitro: è stato necessario l’ingresso dell’ambulanza per trasportare in ospedale il classe 2000. “La società A.S.D. Castel Volturno Calcio - si legge - augura al calciatore una pronta guarigione, con la speranza di rivederlo al più presto in campo”. La partita, ripresa dopo oltre trenta minuti di stop, si è conclusa con il risultato di 1-0 (gol di Principe al 34’).