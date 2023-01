Eccellenza Campania - Il Giudice Sportivo accoglie il ricorso del Givova Capri Anacapri: SC Ercolanese, arriva la sconfitta a tavolino

Una vittoria a tavolino e tre punti preziosi per il Givova Capri Anacapri. Il ricorso del club isolano, presentato dopo il match contro lo Sporting Club Ercolanese per utilizzo di un calciatore in regime di squalifica, è stato accolto dal Giudice Sportivo. Questo il comunicato ufficiale del Comitato Regionale:

"Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla societa? UC Givova Capri Anacapri avverso la regolarita? della gara in epigrafe indicata per aver la societa? reclamata inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore in posizione irregolare ai fini disciplinari; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive; effettuati gli opportuni accertamenti, e? emersa la fondatezza del reclamo proposto P.Q.M., in accoglimento del reclamo, infligge alla societa? Sporting Club Ercolanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; infligge alla Sporting Club Ercolanese l'ammenda di euro 250,00; infligge al dirigente della Sporting Club Ercolanese l'inibizione fino al 2.02.2023; sussistono, infine, giusti ed equi motivi (in accoglimento delle deduzioni della reclamata) per non disporre sanzioni nei confronti del calciatore Ascione Ciro; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva".