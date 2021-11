Eccellenza Campania/Girone C - Il Sant'Agnello si prende il derby: Starita e Coppola stendono il Vico Equense

C'è bisogno di una reazione. Di una risposta d'orgoglio e di carattere per dimenticare quanto accaduto nell'ultimo turno. L'undicesima giornata del Girone C di Eccellenza riserva il derby tra le uniche due squadre partenopee inserite nel raggruppamento. Il Vico Equense, reduce dalla scottante sconfitta in trasferta contro l'Angri, attende il Sant'Agnello, proveniente dalla pesante scoppola rimediata con il quotato San Marzano. E la sfida andata in scena al Campo Comunale di Massaquano, tra incroci di tradizione e obbligo di conquistare l'intera posta in palio, ha offerto importanti spunti.

Prosegue il periodo sottotono per la brigata allenata da Ferrara, si è materializzato infatti il quarto ko in campionato. Il derby è andato agli ospiti che si sono affermati dopo aver disputate una prova di grande attenzione e di assoluta organizzazione. Risultato all'inglese maturato nel corso della frazione iniziale. Un uno-due quasi fulmineo per la compagine biancazzurra che ha condannato la squadra locale a un brutto stop. Punti preziosi nel segno di Starita, autore del gol del vantaggio su calcio di rigore al quarto d'ora, e di Coppola, con un guizzo alla mezz'ora.

Il Sant'Agnello sale a 13 punti in graduatoria, resta in piena griglia playout ma si avvicina alla zona salvezza diretta: il prossimo turno proporrà il testa a testa col Buccino Volcei. Il Vico Equense resta a quota 19 lunghezze e agganciato all'ultimo posto valido per gli spareggi d'alta classifica. Non arriva il sorpasso alla Scafatese (di scena domani col Calpazio) e servirà una scossa in esterna con la Virtus Cilento nel dodicesimo appuntamento stagionale in programma il 5 dicembre.