Eccellenza Campania, Girone C - Il Vico Equense batte il San Marzano: Conte e Marino trascinano Ferrara al successo

Il sorpasso in classifica che si materializza. Il Vico Equense batte il San Marzano al Comunale e conquista tre punti che consentono proprio di superare gli avversari in graduatoria. Primo ko in campionato per il blaugrana, mentre gli uomini di Ferrara possono esultare dopo una sfida giocata sull'intensità e sulla compattezza.

L'avvio è favorevole ai padroni di casa che gestiscono il possesso e provano ad impensierire gli ospiti. Le sortite iniziali non ottengono gli effetti sperati, la qualità della squadra di Pirozzi si vede alla distanza. Tuttavia, all'11' è il Vico Equense a sbloccare il risultato dopo una manovra magistrale. Imbucata dalla linea mediana sulla corsia destra, servizio al centro e Conte - nel cuore dell'area di rigore - infila alle spalle dell'estremo difensore. Tutto semplice per il trequartista che incanala la sfida nella giusta direzione. Le caratteristiche offensive del San Marzano tengono la retroguardia azzurroro sugli scudi, sui capovolgimenti di fronte gli attaccanti di Ferrara sono poco cinici.

Lo spartito della ripresa non cambia, si assiste a una gara tutto sommato piacevole e che non fa mancare anche qualche errore di troppo. Proprio da un infortunio tecnico della difesa ospite nasce il raddoppio della formazione di casa. La pressione di Marino sul primo possesso è spietata, il difensore non si capisce con il portiere e la frittata è dietro l'angolo. L'attaccante, come un rapace, ne approfitta e sigla il raddoppio. Esplode il Comunale e i tifosi iniziano a pensare già ai tre punti. Non è dello stesso avviso il numero 9 Meloni che, dagli sviluppi di un calcio piazzato, colpisce in mischia e accorcia nel punteggio. Un finale emozionante e che tiene aperta ogni possibilità, al triplice fischio il Vico Equense raccoglie l'intera posta in palio.