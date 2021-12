Eccellenza Campania/Girone C - Il Vico Equense passa di misura sul Salernum Baronissi: decide Tartaglione

Si chiude il girone d'andata del Girone C di Eccellenza per il Vico Equense di mister Ferrara. La formazione partenopea supera la resistenza del Salernum Baronissi di misura e guadagna tre punti importantissimi per il rilancio nella zona alta. Gli azzurro-oro, dopo un leggero periodo di flessione, tornano alla vittoria e lo fanno con una prestazione di grande solidità e freddezza in zona offensiva. Crolla la compagine salernitana che resta ancorata alla griglia playout e rischia il ritorno di una tra Calpazio e Castel San Giorgio, di scena domani.

Il confronto tra Vico Equense e Salernum Baronissi al Campo Comunale di Massaquano è deciso da una punizione pregevole di Tartaglione. Un acuto arrivato alla mezz'ora, un lampo che risulta decisivo nell'economia della gara e al termine dei novanta minuti. Il faro del centrocampo regala un successo fondamentale in chiave salvezza e porta il gruppo ad affacciarsi alla fascia playoff. Il prossimo turno riserverà l'impegno interno con la capolista Agropoli, per la squadra rossogialloblù ci sarà il test in esterna sul rettangolo verde del Buccino Volcei.

Il tabellino

Vico Equense: Borrelli, Imperato, Boussaada, Gargiulo, Correale, Manna (Esposito), Tartaglione, Di Landro, Guidoni, Marino, Petriucciuolo. A disposizione: Savarese, Vecchione, Ferrara, Rapicano, Percuoco, Cassitto, Guidone, Conte. Allenatore: Ferrara

Salernum Baronissi: Tesoniero, De Simone, Raviello, Fall, Lonigro, Zoppino, Izzo, Romano (Matarese), Reuvers, Di Ruocco, Santonicola (Colonna). A disposizione: Cibelli, Grinbaum, Ruggiero, Bucciero, Lo Cascio, Borsa, Chiumiento. Allenatore: Calabrese

Arbitro: Marco Granillo di Napoli

Assistenti: Mario Meo di Nola e Maria Grazia Iezza di Sala Consilina.

Marcatori: 32' Tartaglione (VE)

Ammoniti: Zoppino (SB)