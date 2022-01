Eccellenza Campania/Girone C - Sconfitta casalinga per il Vico Equense: il Faiano passa a Massaquano con Coiro

Impegno casalingo per il Vico Equense di mister Ferrara, chiamato a dimenticare il brutto ko rimediato in trasferta contro l'Alfaterna. Al Campo Comunale di Massaquano, i padroni di casa - a caccia di punti in chiave playoff - ospitano il Faiano allenato da Nastri, alla ricerca di lunghezze utili in ottica salvezza.

Primi minuti di grande equilibrio sul manto erboso, la sfida è condizionata dal vento. Il primo squillo della gara è un tiro-cross di Consiglio che termina alto sopra la traversa. Al 13' Boussaada, nel tentativo di anticipare un avversario, svetta e sfiora l'autogol: brividi per il pubblico e per la brigata locale. Al 16' Pepe ci prova da calcio di punizione, pallone sul fondo. Sul ribaltamento di fronte ha lo stesso esito una giocata di Tartaglione, deviata in angolo. L'occasione più grande della frazione iniziale è sulla testa di Manna che prende il tempo al portiere, ma non riesce ad indirizzare. L'ultima opportunità del primo tempo è una conclusione larga di Tartaglione.

Stesso ritmo, stessa intensità nel corso del secondo tempo. L'iniziativa d'apertura della ripresa è di Boussaada, il destro termina il tragitto fuori. Al 65' il Faiano sblocca il risultato. Calcio di punizione, traversone preciso e colpo di testa di Coiro che vale il vantaggio ospite. Al 73' Boussaada stacca in area di rigore, l'estremo difensore Senatore blocca. Al 76', sugli sviluppi di un angolo, Cassitto impatta male e manca il tap-in per il pareggio. La partita va in archivio col tentativo da piazzato alto di Petricciuolo. Al triplice fischio è 0-1 per i biancoverdi, gli azzurroro incappano nel secondo ko consecutivo di questo nuovo anno solare.