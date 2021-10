Eccellenza Campania/Girone C - Il Vico Equense batte il Costa d'Amalfi di misura. E non mancano le polemiche

Vittoria di misura per il Vico Equense nel derby costiero con il Costa d'Amalfi. Basta l'autogol di Cuomo alla compagine di casa per conquistare i tre punti in palio allo Stadio Comunale di Massaquano, momentaneo primato per gli azzurro-oro che scavalcano la Scafatese e il San Marzano.

Non c'è un predominio territoriale nel corso della prima frazione, la compagine locale fa fatica a sfondare contro una delle migliori retroguardie della competizione. A sbloccare la partita è un episodio, Cuomo - nel tentativo di servire il proprio portiere - spedisce in porta e sigla il vantaggio del Vico Equense. Il retropassaggio mette in difficoltà Della Spada che prova a sventare il pericolo senza successo, il pallone supera la linea di porta e condanna il Costa d'Amalfi. Il secondo tempo si apre con l'espulsione di Gargiulo, gli ospiti sfiorano il pareggio a dieci dal termine con il guizzo del numero 10 Stoia. I padroni di casa falliscono in contropiede l'occasione del raddoppio con Guidoni che salta tre avversari ma non serve Conte. Nel finale, su un traversone, Carrafiello anticipa Napoli: il direttore di gara ferma tutto e segnala fallo sul portiere.

Non mancano le polemiche nel post, il Costa d'Amalfi rilascia un commento piccato: "ADESSO BASTA!!!! BASTAAA!!!! È la terza partita di seguito, dopo Agropoli e San Marzano, che subiamo torti clamorosi!!!! Oggi addirittura due!!! Nella prima frazione il gol del vantaggio dei padroni di casa, e dalle immagini si vede che il pallone non era entrato, per finire con il gol del pari, REGOLARE, annullato in pieno recupero, con Carrafiello che dalle immagini anticipa il portiere, che poi gli frana inevitabilmente addosso!!! BASTA!!! BASTA!!! Vogliamo vincere, perdere o pareggiare SUL CAMPO, per meriti o demeriti nostri, e non perchè qualcuno vuole decidere o indirizzare le gare, altrimenti questo non è più CALCIO!!!!!".