Eccellenza Campania/Girone C - Il Vico Equense supera il Castel San Giorgio: gol di Conte e Boussaada

Successo di carattere e di grinta. Tra qualità e giocate concrete valide per la gioia al triplice fischio. Il Vico Equense esulta ancora, contro il Castel San Giorgio arriva il sesto hurrà del campionato. Tre punti che proiettano i costieri al secondo posto in classifica, agganciati Agropoli - in campo domani contro il Salernum Baronissi - e l'Angri. Dimenticato il ko rimediato in trasferta sul manto erboso della Scafatese, gli azzurroro si affermano al Comunale di Massaquano e scalano ulteriormente la graduatoria.

Servono due reti per abbattere la brigata rossoblù: Conte e Boussaada fanno volare la squadra locale a coronamento di una prestazione di grande dedizione e abnegazione. Salernitani che escono sconfitti dalla complicata trasferta e devono riscattarsi già dal prossimo impegno. Per il Vico, invece, è stata una giornata proficua in termini di performance e risultato: miglioramenti per la truppa di mister Cristian Ferrara nel gioco e nello spirito.

La decima giornata, in programma nel weekend del 20 e 21 novembre, riserverà il confronto diretto in quel di Angri tra grigiorossi e costieri. I rossoblù ospiteranno il Buccino Volcei nell'incontro di metà classifica.