Eccellenza Campania/Girone C - L'Angri passeggia a Massaquano: Vico Equense strapazzato 1-6

Non c'è partita al Comunale di Massaquano. L'incontro valido per la ventitreesima giornata del Girone C di Eccellenza si chiude con un sonoro e perentorio 1-6 da parte della capolista. L'Angri passeggia sul Vico Equense che resta in gara per pochi minuti. Poi, la qualità e la prova di forza degli ospiti completano un successo quasi scritto. Il team di Ferrara cerca di restare aggrappato alla minima speranza, ma il punteggio è schiacciante.

La sfida si sblocca già al 4' con una deviazione da pochi metri di Pagano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pareggio dei padroni di casa è immediato e arriva al 13' con Imperato che controlla dopo una sventagliata da destra e scarica un destro angolato all'incrocio. I salernitani non ci stanno e si riportano avanti con un colpo di testa del solito Pagano che sfrutta ancora un piazzato dalla bandierina. Poi è Varsi a sfiorare il bersaglio grosso qualche giro di lancette più tardi con un diagonale largo.

Il 3-1 arriva al 24' con Varsi che allarga per Del Sorbo in area, l'attaccante appoggia per Di Paola che deve insaccare il semplice tap-in. Il Vico prova a mettere in difficoltà gli avversari con un tiro alto di Tartaglione e un destro di Petricciuolo neutralizzato da Sorrentino. Nel recupero del primo tempo, Di Paola serve Del Sorbo che col tocco sotto fa 1-4. La sfida sembra indirizzata e la ripresa non regala particolari emozioni nella zona centrale. Ancora Petricciuolo tenta di impensierire Sorrentino, senza successo, in due occasioni.

Sul versante opposto Borrelli deve disinnescare un tiro-cross di testa di Guillari. A metà secondo tempo, Sorrentino respinge il destro secco di Petricciuolo. All'84' D'Auria conquista il pallone sulla catena mancina e scodella al centro per Leone che deve solo spingere nel sacco per la manita grigiorossa. Nel finale c'è gioia altresì per Guillari che segna l'1-6 definitivo, spingendo in rete una ribattuta dell'estremo difensore Borrelli. Termina così a Massaquano, l'Angri demolisce il Vico Equense.